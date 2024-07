Da venerdì la “Notte Rosa” tra revival anni ’90 e fuochi d’artificio

La “Notte Rosa” sta arrivando anche a Cesenatico. Da venerdì 5 luglio la città si allinea in piena regola al claim 2024 de La Notte Rosa “Weekend Dance” e saranno grandi nomi della musica anni ’90 ad animare la serata in Piazza Costa dal titolo “Cesenatico is on fire”, una grande party anni ’90 con i protagonisti della dance di quella decade.

Si parte con Molella, storico dj ed oggi produttore musicale che ha contribuito a rendere famoso il Deejay time, programma dance che ha fatto la storia di Radio Deejay. Ci saranno altri big della dance anni novanta ad animare la piazza di Cesenatico tra cui i Datura, Double You famosi per la hit “Please don’t go” , Nathalie Aarts from The Soundlovers.