L’alba a Cesenatico nel nome di Garcìa Lorca

Biografia musicisti

Matilde Agosti, violoncellista, diplomatasi al “Nicolò Paganini” di Genova (2016), ha seguito diverse masterclasses con musicisti di chiara fama e ha frequentato varie Accademie musicali. Ha debuttato come solista con l’orchestra Verdi di Milano (2017), sempre da solista ha suonato con la Kodaly Philharmonic Orchestra Debrecen (Milano 2018), ed in seguito al Teatro Carlo Felice di Genova (2019). Frequenta l’Accademia Chigiana ed è stata selezionata nel 2022 dall’Associazione De Sono, per la seconda volta, tra i 5 violoncellisti più meritevoli per la masterclass tenuta da Stefano Guarino. Nel 2022 ha seguito una masterclass speciale presso l’Accademia Stauffer di Cremona con il violoncellista Mischa Maisky. Suona un violoncello di Alessandra Pedota (Cremona, 2021).

Mario Strinati, chitarrista e violoncellista, ha iniziato il percorso di studi al Centro studi musicali “Italo Caimmi” di Cesenatico, per poi diplomarsi al Liceo Musicale di Forlì (2017), dove ha studiato anche il violoncello. Durante gli anni liceali ha studiato chitarra con Michelangelo Severi. Si è poi diplomato al Conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena in chitarra e violoncello. Durante gli studi ha frequentato diverse masterclasses e ha vinto borse di studio, come la DIMA-DAMus (2017), che gli ha permesso di studiare alla Universidad Nacional de las Artes di Buenos Aires. In anni recenti si è dedicato alla musica da camera con il Duo StriAgo (Strinati e Pietro Agosti), ricevendo diversi riconoscimenti, come il 3° premio al Guitar Foundation of America (Ensemble category) di New York ed il 1° premio al Concorso Esperia di Como. Nel 2023 ha suonato come solista “Electric Counterpoint” di Steve Reich, condividendo il palco con l’Orchestra della Svizzera Italiana e Markus Poschner. Nel 2022 ha suonato come violoncellista con il FontanaMIX Ensemble di Bologna, progetto “Contemporary Songs-Versi a Mare” con Cristina Zavalloni. Col Duo StriAgo si è esibito in diversi teatri (Ravenna, Bologna) e per la Fondazione Lucio Dalla, presso la casa del Maestro. Come violoncellista ha partecipato a produzioni dell’Orchestra Maderna (ForlìMusica, La Milanesiana). È stato selezionato dall’Accademia Chigiana per prendere parte al progetto Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, CIDIM). Negli ultimi anni ha partecipato a diverse produzioni teatrali, fra cui quella con la compagnia Accademia Perduta, per la quale nel 2020 e 2021 ha composto le musiche per spettacoli di teatro-ragazzi.