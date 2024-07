Mamma e figlio in auto col coltello: denunciati in concorso

Un giovane, di 17 anni, proveniente dalla provincia di Bergamo ed in vacanza a Gatteo Mare con la famiglia, è stato invece controllato da agenti in borghese del Presidio di Polizia, in una zona segnalata come frequentata da giovani dediti all’uso di sostanze stupefacenti. Nello specifico nella zona prospicente i Giardini a Mare gli agenti hanno posto l’alt ad un ragazzo in sella alla sua bicicletta. Questi, fin dall’inizio del controllo, ha assunto, nei confronti degli agenti, un atteggiamento agitato e nervoso, tanto da insospettire gli operatori. Il minore, essendo privo di documenti, ha spontaneamente accompagnato gli agenti in albergo a Gatteo A Mare, per recuperare un documento. Appena lo stesso ha estratto dal marsupio appeso all’ingresso della camera d’albergo il documento, gli agenti, che si trovavano all’esterno della stanza, hanno subito avvertito un forte odore di hashish (aroma inconfondibile per chi fa questo genere di mestiere); a questo punto i poliziotti non hanno potuto far altro che chiedere al giovane, che verosimilmente si era scordato di cosa altro contenesse il suo marsupio, se detenesse droga e lo stesso ha consegnato agli agenti due confezioni in cellophane, contenente in totale 35 grammi lordi di hashish, suddiviso in dosi.

Dopo aver contattato anche i genitori del minorenne, lo stesso è stato denunciato alla autorità giudiziaria competente per detenzione ai fini di spaccio di droga e riaffidato agli esercenti la patria potestà.