Carabinieri, nella Notte Rosa sequestrate decine di grammi di hashish

E’ stata, come sempre, una “Notte Rosa” di straordinari per la compagnia Carabinieri di Cesenatico che ha messo in campo un’autentica task-force per prevenire e reprimere i reati in genere.

E, ancora una volta, nel bilancio del fine settimana, c’è un po’ di tutto. Un 18enne, ad esempio, è stato denunciato perché trovato in via Saffi in possesso di uno spinello da 1,80 grammi. La perquisizione successiva ha permesso di rinvenire, occultati negli indumenti, altri 2,80 grammi di hashish. Inoltre, addosso aveva anche un coltello con una lama da 16 centimetri di cui, ovviamente, non ha saputo fornire giustificazione.

Denunciato anche un 22enne che, controllato dai militari della stazione di Cesenatico in via Mazzini, ha consegnato spontaneamente 1,50 grammi di hashish.