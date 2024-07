Festa “abusiva” in spiaggia: la Polizia allontana trenta giovani

Si è conclusa nella mattinata di domenica 7 luglio l’ingente attività di controllo portata avanti dalla Polizia Locale di Cesenatico in occasione degli eventi legati alla Notte Rosa. Nello specifico, gli agenti hanno garantito il presidio dell’intera area della manifestazione con servizio di controllo ai varchi per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento. Le attività di accertamento presso i pubblici esercizi hanno dato riscontro positivo confermando il rispetto dell’ordinanza sindacale di divieto di vendita delle bevande in contenitori di vetro.

Un’importante azione di filtraggio è stata portata avanti da un equipaggio del Nucleo Sicurezza Urbana ed Antidegrado che ha operato unitamente ad una pattuglia della Polizia Locale di Cesena con il fondamentale supporto del nucleo cinofili della Polizia Locale di Sassuolo. Il dispositivo ha consentito di segnalare alle competenti Prefetture, come assuntori di sostanze stupefacenti ,10 persone delle quali 3 minorenni prontamente affidati ai genitori.

Complessivamente sono stati sequestrati circa 35 grammi di hashish. Le aree del territorio su cui si è concentrata l’attività sono i Giardini a Mare, lungomare Carducci, Pineta Zadina. In zona ponente nella notte tra il 5 e il 6 luglio è stata interrotta una festa abusiva con 30 giovani che avevano impropriamente occupato uno stabilimento balneare. Personale in borghese ha pattugliato l’intero arenile di levante sanzionando 7 venditori ambulanti e procedendo al sequestro della relativa merce.