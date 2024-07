“Ponte del Gatto”: al via le indagini geognostiche

La progettazione

La progettazione per il nuovo “Ponte del Gatto” è stata affidata allo studio Binini Partner di Reggio Emilia con un investimento di € 70.000,00. Lo studio vanta già una grande conoscenza del territorio visto che in passato ha curato la progettazione di Piazza Spose dei Marinai, della pavimentazione del Porto Canale e delle Porte Vinciane. Al termine di questa fase si dovrà aprire un’importante conferenza dei servizi con tutti gli enti coinvolti e anche la Soprintendenza in quanto il Porto Canale leonardesco è un bene tutelato. Al termine di questa tappa importante potrà partire la gara d’appalto per i lavori che sono già finanziati da un muto di € 1.500.000,00.