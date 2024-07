Concluso il ripristino del guasto nel metanodotto di Cannucceto

“Nella giornata di giovedì 18 luglio – spiega Snam Spa in una nota – si sono definitivamente conclusi, senza alcun tipo di problematica, i lavori di verifica e ripristino dell’infrastruttura. A seguito del guasto occorso lo scorso 23 giugno in via Saltarelli, le squadre di Snam sono prontamente intervenute, garantendo la sicurezza delle aree e la continuità delle forniture di gas, a beneficio della cittadinanza. Le attività – prosegue Snam – sono ora del tutto terminate, con la messa in sicurezza dell’area e in assenza di alcun pericolo. Nei prossimi giorni, infine, saranno eseguiti i lavori di ripristino delle aree impiegate, senza interferire ulteriormente con le normali attività della comunità”.