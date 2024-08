Il Pd di Cesenatico: “Aste inevitabili, ma il Governo Meloni ha preso in giro le imprese balneari”

Ieri (venerdì), in piena stagione estiva, numerosi concessionari degli stabilimenti balneari e la quasi totalità delle cooperative e delle associazioni di categoria hanno deciso di protestare in modo simbolico lasciando gli ombrelloni chiusi fino alle 09.30 del mattino.

“È un gesto che può sembra piccolo – scrive in una nota il partito democratico di Cesenatico, ma che nasconde al suo interne un bagaglio di incertezze e difficoltà in cui i concessionari e gli Enti locali sono stati abbandonati dal Governo Meloni. Lo stesso governo che due anni fa ha smantellato il decreto concorrenza del Governo Draghi non approvando i decreti attuativi e promettendo ai balneari di non applicare la direttiva Bolkestein. Dopo due anni di tavoli tecnici e promesse non mantenute, centinaia di imprese si trovano a pochi mesi dalla scadenza delle proroghe senza notizie e risposte. I Comuni coinvolti non hanno linee guida o norma su cui imbastire le evidenze pubbliche previste per legge”.

“Le attuali concessioni demaniali – ricorda il Pd – sono in scadenza il 31 dicembre 2024 dopo che un anno fa i comuni le hanno prorogate di un anno nell’impossibilità di emettere i bandi. Il tempo è scaduto e la fine dell’estate ci porterà a un caos che rischia di danneggiare le imprese e di avere una ricaduta devastante su tutta la filiera turistica e commerciale delle località balneari come Cesenatico. Solo nella nostra cittadina sono oltre 200 le concessioni che dovranno essere messe a evidenza pubblica e se consideriamo che oltre l’80% delle presenze turistiche del nostro comune sono collegate al turismo balneare, è evidente la portata epocale del problema”.