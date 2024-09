Dal 25 al 29 settembre torna la Festa dell’Unità di Borella

Torna dal 25 al 29 settembre la Festa dell’Unità di Borella per la sua cinquantottesima edizione, un appuntamento storico ricco di eventi ed incontri come occasione per incontrarsi. Tanti gli appuntamenti di approfondimento in calendario insieme alla tradizionale parte culinaria arricchita da lotteria di piante e fiori e ruota della fortuna.

L’evento principale da segnare in calendario è quello di giovedì 26 settembre con la presenza di Michele De Pascale, candidato del Centrosinistra alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna.