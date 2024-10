Nove Colli: le date per iscriversi. Partecipare costerà dai 90 ai 300 euro

Lo staff della “Nove colli” ha comunicato le date ufficiali per l’iscrizione alla edizione del 18 maggio 2025.

Malgrado la marcata contrazione dei partecipanti registrata nelle ultime edizioni, sono ben 10.000 i pettorali disponibili.

Venerdì 15 novembre alle 12 il via alle iscrizioni ufficiali. Alla stessa ora di giovedì 31 ottobre aprono invece le preiscrizioni con la possibilità di inserire i propri dati e recuperare eventuali disdette dell’edizione 2024.

Per i percorsi classici della Nove Colli – percorso lungo di 200 chilometri attraverso i Nove Colli del tracciato e il percorso medio di 130 chilometri – ci sono tre finestre di iscrizione: “Early Scicon” al costo di 110 euro e maglia ufficiale oltre a uno sconto del 50% su occhiali Scicon; dal 16 dicembre “Mid” a 120 euro con maglia ufficiale e disponibile fino al 17 febbraio; il pacchetto “Last” a 130 euro con maglia ufficiale disponibile fino al 15 aprile.

Rimane confermata l’opportunità di acquistare il pacchetto per gareggiare con il “Dream Team” con due maglie in omaggio, la partenza dalla griglia più avanzata e le premiazioni del sabato al villaggio a 300 euro. La differenza di costo con l’iscrizione sarà devoluta interamente allo Ior – Istituto Oncologico Romagnolo – insieme ai proventi della sfida NoveColli4Children. Per quanto riguarda “laltropercorso” il costo dell’iscrizione è di 90 euro con la maglia ufficiale; mentre per la specialità gravel – sia percorso medio che lungo – l’iscrizione è di 50 euro con maglia ufficiale.