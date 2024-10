Il Pesce fa festa”, da venerdì i ”Blue talk d’Ittico” in Piazza Ciceruacchio

La Regione Emilia-Romagna, con i suoi 120 km di costa sul Mare Adriatico, è una delle regioni con più forti e antiche tradizioni pescherecce e da sempre le sue marinerie sono un punto di riferimento e di innovazione per la pesca marittima italiana ed europea. Con 9 porti di pesca, 5 mercati ittici, una flotta di pesca composta da oltre 550 imbarcazioni iscritte nei due compartimenti di Rimini e Ravenna, 34 concessioni demaniali per la mitilicoltura gestite da 80 imprese e 300 addetti alla produzione che ha superato le 20.000 tonnellate di cozze commercializzate, pari a 1/3 della produzione nazionale. È innegabile, in questo contesto, che la pesca e l’acquacoltura siano detentori di un grande Patrimonio (storico, sociale, culturale), rappresentato dalle marinerie e dalle sue genti, che necessita di essere salvaguardato ma anche valorizzato.

Con queste premesse Legacoop Agroalimentare Emilia-Romagna partecipa attivamente, con un’attività di intrattenimento culturale, all’immancabile appuntamento “Il Pesce fa festa”, in programma a Cesenatico dal 31 al 3 novembre.

In prima linea la marineria di Cesenatico ed i pescatori, pronti ai fornelli con proposte gastronomiche che valorizzano le produzioni ittiche locali, nel pieno rispetto della tradizione marinara. Dalla “vongola romagnola” (neonato marchio collettivo territoriale), proposta alla marinara o con gli strozzapreti, passando per la novel food “Alga Fritta” proposta della Cooperativa Itaca, dalle grigliate di pesce locale (Zona Fao 37.2.1. corrispondente alla costa emiliano-romagnola) al fritto misto adriatico. Questi solo alcune delle tante proposte offerte agli stand dai pescatori dislocate nei vari punti antistanti il Porto Leonardesco di Cesenatico. Si parte Venerdì 1° novembre, alle ore 14, con il primo “Blue Talk d’ittico” in Piazza Ciceruacchio. Massimo Bellavista, Responsabile pesca e acquacoltura Emilia-Romagna di Legacoop Agroalimentare, che condurrà i momenti di intrattenimento culturale, dialogherà con Lorena Fantozzi, Vicesindaca del Comune di Cesenatico, Sergio Caselli, Presidente del Gruppo di Azione Locale Pesca e Acquacoltura dell’Emilia-Romagna (FLAG/GALPA), Giuseppe Prioli, Presidente del Consorzio Mitilicoltori dell’Emilia-Romagna, Nicola Tontini, Direttore della Cooperativa Casa del pescatore di Cattolica e con Antonio Morritti, Presidente della Cooperativa ITACA con Ulisse l’Alga italiana. Si prosegue sabato 2 novembre, sempre alle 14 in Piazza Ciceruacchio, con il Blue Talk dedicato alle “Professioni del mare per un’economia blu sostenibile” in cui interverranno Alessio Bonaldo, Professore dell’Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Giuditta Carbone, Biologa e Ricercatrice della Cooperativa MARE, Maria Chiara Conte, Event Specialist Ecomondo e Lisa Mustone, Responsabile sviluppo aziendale Alga Ulisse Cooperativa ITACA. Terzo e ultimo Blue Talk domenica 3 novembre, sempre alle 14 in Piazza Ciceruacchio con Lorena Fantozzi, Vicesindaca del Comune di Cesenatico, Piergiorgio Vasi, Responsabile Sviluppo e Valorizzazione Pesca Marittima e Acquacoltura della Regione Emilia-Romagna, Michele Castelluccia, Presidente Consorzio Gestione Molluschi del Compartimento marittimo di Rimini e con Lorenzo Bernardi della start up Vongole Bernardi Società benefit.