Oggi la quarta ed ultima giornata dell’edizione 2024 de ’Il Pesce fa festa’

Si conclude oggi (domenica) la quarta ed ultima giornata dell’edizione 2024 della kermesse ’Il Pesce fa festa’. Dopo lo straordinario successo dei giorni scorsi – raramente la rassegna ha portato in città così tanti visitatori – anche oggi gli stand gastronomici saranno aperti a pranzo e cena.

I più importanti sono quelli di Arte Confcommercio, Arice Confesercenti e lo stellato ristorante Magnolia di Alberto Faccani assieme al Marè dello chef Omar Casali, in rappresentanza dell’associazione Chef to Chef, allestiti in viale Anita Garibaldi. In piazza Ciceruacchio è ormeggiata la motonave New Ghibli, dove a bordo è possibile gustare i piatti della cucina marinara, mentre in corso Garibaldi è presente la motonave Tritone. In piazza del Monte c’è lo stand dell’associazione Tra il Cielo e il Mare, mentre in via Leonardo da Vinci, c’è l’associazione Motta Vicenza. Sull’asta di Ponente vicino al vecchio Squero, ci sono la cooperativa Armatori di Cesenatico e l’associazione Pescatori a Casa Vostra.

Fra gli eventi piazza Ciceruacchio alle 14 ospita il “Blue Talk d’Ittico” con Massimo Bellavista, alle 15 lo chef Matteo Marino della Cantina del Porto delizierà il pubblico con uno showcooking, mentre alle 15.30 il pescatore Nevio Torresi dell’associazione Tra il Cielo e il Mare, si esibirà in una dimostrazione di pulizia del pesce; alle 17.30 spazio alla musica dal vivo dei Marangones. In piazza Pisacane alle 17 sarà proiettato il film “Lilo & Stitch 2”, mentre in piazza Cavallotti alle 16.30 sarà protagonista la musica live dei Soulfood.

Per l’intera giornata il centro storico e il lungomare Carducci si animeranno con una grande fiera ambulante, dove sui banchi ci saranno oggetti dell’artigianato, prodotti tradizionali, alimenti tipici, modernariato, oggettistica e collezionismo.