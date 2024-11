Rotonda all’incrocio tra la Sp 98 e via Fiorentina: se ne parla martedì sera

Dopo gli studi di fattibilità, i percorsi di finanziamento e il lavoro degli uffici tecnici, è partito il conto alla rovescia per la costruzione della tanto attesa rotatoria all’incrocio tra la Strada provinciale 98 e via Fiorentina. Si tratta di un tratto stradale più volte balzato agli onori delle cronache, in quanto teatro di diversi sinistri, alcuni anche con esiti molto gravi. Secondo una proiezione, il cantiere dovrebbe partire nel 2025.

Il progetto, realizzato dall’ingegnere Cristian Zamagni, avrà un costo di 500mila euro, che sarà equamente diviso tra comune di Cesenatico e Provincia di Forlì-Cesena.

Il progetto sarà al centro del dibattito dell’assemblea pubblica convocata per martedì alle 20.30, al Polo scolastico di Villamarina. In quella sede l’amministrazione comunale incontrerà il Comitato di zona di Valverde-Villamarina e tutti i cittadini per illustrare la road-map per la realizzazione della rotatoria.