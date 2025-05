Cervia, tragedia in spiaggia: travolta e uccisa da una ruspa

La donna è stata identificata e si tratta di una turista vicentina di 66 anni, insegnante di inglese che si trovava in vacanza in Romagna insieme al marito.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, la guardia costiera, i carabinieri e la polizia locale di Cervia. L’allarme è stato lanciato dal bagnino di una torretta di salvataggio vicina, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.

Le prime informazioni, che parlavano di una donna distesa al sole, sono state rettificate: la vittima non era sdraiata, ma stava presumibilmente camminando o correndo lungo la battigia. Resta da chiarire se sia inciampata durante la corsa o se si sia fermata per osservare il mare.

Gli interventi.

“Desideriamo esprimere il più sincero cordoglio, nostro e di tutta la comunità regionale, alla famiglia della donna deceduta questa mattina a Pinarella, cui esprimiamo vicinanza e solidarietà – scrivono in una nota il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni – Siamo certi verrà fatta piena luce su quanto accaduto, ma in ogni caso è di una gravità inaudita la presenza di un mezzo non autorizzato sull’arenile in questo periodo della stagione. Tutte le istituzioni Capitaneria, Regione e Comuni, sono impegnate costantemente a rendere le nostre spiagge un luogo sicuro per bagnanti e operatori che vi lavorano e non possiamo accettare quanto accaduto”.

A confermare il fatto che si sia trattato di un intervento abusivo è il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli: “Si tratta di una ruspa che ha avuto accesso autonomamente alla spiaggia, probabilmente chiamata da un concessionario balneare – ammonisce il primo cittadino – Questi lavori non erano stati né richiesti, né tanto meno autorizzati dal Comune. I nostri uffici sono stati sentiti per chiarire la situazione e hanno confermato come non sia arrivata alcuna richiesta, si è trattato dunque di un rapporto privatistico”.

Resta quindi da capire chi abbia chiamato la ruspa in spiaggia.