Cervia, identificata la donna travolta dalla ruspa in spiaggia

Molti si chiedono cosa ci facesse una ruspa al lavoro a mattina inoltrata il sabato. Intanto il sindaco di Cervia Mattia Massiroli ha detto che i lavori erano «abusivi, non autorizzati in alcun modo».

Il fatto ha ancora numerosi interrogativi da sciogliere. Il mezzo è stato posto sotto sequestro e l’uomo alla guida, un 54enne, è indiziato per omicidio colposo.

Pare che la catena dei soccorsi abbia funzionato come da manuale, ma per la donna non c’è stato niente da fare. Pare che chi era alla guida della ruspa, una volta appreso l’accaduto, sia stato preso dallo shock, come comprensibile.