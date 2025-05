Scuola in protesta: nuova lettera dei genitori

Le famiglie sottolineano che “nella domanda d’iscrizione era chiaramente indicata l’articolazione a 40 ore settimanali, inoltre il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022–2025 prevede espressamente il tempo pieno. Inoltre, secondo il D.P.R. 89/2009 e il D.P.R. 81/2009, è possibile attivare sezioni a tempo pieno anche in deroga ai limiti numerici minimi, laddove vi siano esigenze e disponibilità organizzative – continuano i genitori – Ad oggi risultano 39 bambini iscritti in due sezioni, ma solo i 9 nuovi iscritti vedrebbero negata la possibilità del tempo pieno. Una comunicazione peraltro giunta a meno di tre mesi dall’inizio dell’anno scolastico, generando confusione, disagio e frustrazione tra le famiglie coinvolte”

Non solo numeri però: “Dietro ai numeri ci sono bambini e famiglie: bambini che avevano già visitato la scuola, conosciuto insegnanti e ambienti; genitori che avevano scelto consapevolmente la scuola Mirca Aldini per l’offerta formativa, la vicinanza al domicilio e la continuità educativa. Oggi, quella scelta rischia di essere vanificata. I genitori chiedono, con senso civico e determinazione, che venga rispettata la loro istanza e che si operi per garantire il tempo pieno a tutti, nel rispetto del diritto all’istruzione e della dignità educativa dei più piccoli. La scuola dell’infanzia Mirca Aldini rappresenta un presidio educativo fondamentale per la comunità di Cesenatico, da tutelare e valorizzare, non da ridimensionare”.

Infine un ringraziamento: “Le famiglie ringraziano il Comitato di Quartiere di Cannucceto e il consigliere comunale Roberto Buda per la vicinanza espressa fin da subito, e rivolgono un appello all’intera comunità di Cesenatico affinché si stringa attorno a chi oggi chiede semplicemente che venga garantita equità, attenzione e rispetto per i bambini e per le loro famiglie”, concludono le famiglie.