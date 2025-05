“Dalla Regione un muro di gomma”, il Coapi ci riprova

Motivazioni e obiettivi

“Le condizioni geopolitiche, climatiche e creditizie – si legge in una nota del Coapi – continuano a incidere pesantemente sui bilanci delle aziende agricole e di pesca aggravando la crisi già in atto.

Dal gennaio 2025, le aziende si sono mobilitate in tutta Italia per sensibilizzare le istituzioni sull’urgenza di interventi straordinari, tra cui un tavolo permanente di confronto. È stato inviato un Documento di intenti e obiettivi al Governo, attualmente in fase di confronto con le forze politiche. Diversi Comuni hanno già deliberato il sostegno alle istanze presentate, riconoscendo la gravità della situazione”.