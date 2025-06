Villamarina c’è: al via con gli eventi estivi

“Ci tengo a ringraziare ADAC Federalberghi che sarà il nostro centro operativo, ed in particolare il presidente Alfonso Maini, – commenta il presidente Pasini –. Un grazie anche al Comune di Cesenatico, che continua a sostenerci e patrocinarci, e naturalmente a tutti i soci e sponsor che credono in questo progetto. Villamarina Eventi vuole continuare a essere il cuore pulsante delle serate estive del quartiere.”

Pasini non nasconde un piccolo rammarico: “Dispiace non vedere coinvolti più albergatori: Villamarina merita una regia condivisa, che unisca tutti gli operatori del territorio.”

Il nuovo presidente ha anche voluto rendere omaggio al suo predecessore, Massimiliano Berlati, che ha guidato l’associazione per oltre dieci anni: “Un amico e collega a cui va il mio più sincero ringraziamento per il lavoro straordinario svolto per Villamarina.”

Un grazie speciale va ai soci che rendono possibile tutto questo:

Hotel Acacia, Hotel Brasilia, Hotel Costanza, Hotel De Blasi, Hotel De La Ville, Hotel D’Oriente, Hotel Elisabetta, Hotel Giamaika, Hotel La Parigina, Ricci Hotels, Hotel Real, Family Club Hotel, Hotel Silvaion, Hotel Prater, Hotel Lungomare, David Hotel, Pasini Hotels.

Stabilimenti balneari:

Bagno Roberto 43, Bagno Milano 46, Bagno Internazionale 44, Bagno Corallo 45, Bagno Ideal 47.

Attività commerciali:

Piadineria Gilly, Bar Gelateria Arcobaleno, Sala Giochi Magic Games, Dolcemania, Bazar da Giove, Alma Farmacie Adria.