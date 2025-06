Tempo pieno negato, il quartiere si mobilita

Le famiglie esprimono profonda amarezza: “Da questo incontro ci attendevamo proposte concrete e un segnale di vicinanza, entrambe mancate – continuano i genitori – L’unico nuovo appuntamento ipotizzato sarebbe a febbraio del prossimo anno, al termine delle iscrizioni, per valutare se vi siano i numeri non tanto per attivare il tempo pieno per il prossimo anno scolastico, ma addirittura per valutare la sopravvivenza stessa della scuola, messa in dubbio in più di una circostanza dalla dirigente scolastica. Così facendo, però, si stanno già condannando le famiglie degli attuali iscritti a dover trasferire i propri figli in un’altra scuola dell’infanzia. Verrebbe quindi disatteso, ancora una volta, l’accordo sottoscritto e soprattutto la scelta consapevole fatta dai genitori per i propri figli, una scelta presa dopo aver valutato altre realtà, dedicando tempo per visitare, confrontare e decidere”.

I genitori ribadiscono il proprio “impegno a difesa della scuola Mirca Aldini” e chiedono che “le istituzioni, a ogni livello, si assumano la responsabilità di garantire equità educativa e tutela dei diritti dei bambini”.

Per discutere la situazione e decidere le azioni da intraprendere, è stata indetta una riunione pubblica dal Comitato di Quartiere di Cannucceto, che si terrà giovedì 5 giugno alle ore 20.45 nella sala parrocchiale. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare per esprimere il proprio sostegno e contribuire alla difesa di un presidio educativo fondamentale per la comunità.