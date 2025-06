Vongolari di frodo messi in fuga nella notte di Cesenatico

Secondo la tesi più probabile hanno armato il moscone di tutto punto per poi raschiare il fondale. Questo è possibile in quanto il moscone è in grado di galleggiare in acqua basse anche con carico a bordo. Un mezzo quindi fondamentale per “colpire” dove l’acqua del mare non raggiunge neanche il bacino.

Pare proprio che questa pratica banditesca non sia un caso isolato. Già era praticata negli anni scorsi e poche settimane fa c’è stato un altro caso accertato a Cesenatico che potete leggere qui.