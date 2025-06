Bello il Canale di Tagliata, resta solo il menhir

Il canale di Tagliata si presenta in tutto il suo nuovo splendore, con le banchine nuove; inutile dire che non c’è un paragone con la situazione prima dei lavori. Resta solo quel “neo” senza il quale tutto sarebbe filato liscio. Si tratta infatti, con ogni probabilità, di una palancola utilizzata durante i lavori per impedire all’acqua di entrare nel cantiere. Mercoledì scorso l’azienda le ha tolte tutte tranne quella lasciando perplessi alcuni imprenditori balneari. Probabilmente il mezzo impiegato non poteva inoltrarsi nell’acqua nonostante la scarsa profondità.