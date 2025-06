Bentornato Canale Tagliata

«Gli operai – coordinati dalla direzione lavori e dai tecnici comunali – stanno lavorando senza sosta per completare i lavori sul Canale Tagliata a Zadina. Dopo la rimozione delle palancole il canale è tornato a riempirsi d’acqua e si inizia a intravedere un bellissimo colpo d’occhio, con le sponde in gran parte ultimate. Tutta la zona verrà anche illuminata e devo dire che stiamo per assistere davvero a una piccola rivoluzione per uno scorcio di Cesenatico così frequentato», le dichiarazioni del sindaco Matteo Gozzoli.