Ponte del Gatto, interruzione al servizio idrico

In vista della demolizione e ricostruzione del ponte del Gatto, prevista in autunno, Hera realizzerà tra martedì 10 e mercoledì 11 giugno, in orario notturno, lavori sulle reti idriche del ponte per garantire la continuità del servizio al momento dei lavori.

Hera informa che in vista della demolizione e ricostruzione del ponte del Gatto, prevista a partire dall’autunno prossimo e a cura del Comune, si rendono necessari alcuni lavori di sezionamento delle reti idriche presenti nel ponte e la predisposizione di by-pass per garantire la continuità dei servizi di acquedotto e fognatura.