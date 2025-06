Scuola Mirca Aldini, spuntano due documenti

“Il secondo – proseguono – , datato 30 aprile, è reperibile sul sito del Circolo Didattico I di Cesenatico, nella sezione Amministrazione trasparente: è il verbale di un Consiglio di Circolo in cui, “visto che per la Scuola dell’Infanzia Mirca Aldini sembra essere stata attribuita una sezione a tempo pieno e una a tempo ridotto”, si rende necessario stabilire un criterio per l’individuazione degli alunni frequentanti la sezione a tempo pieno”.

“A questo punto – sottolineano i genitori – sorgono ulteriori grossi interrogativi e le famiglie si chiedono:

1) Perché sono state avvisate, con colpevole ritardo, solo più di 3 settimane dopo, ed esattamente il 23 maggio?

2) Perché il Sindaco e l’Amministrazione Comunale non sono state tempestivamente messi al corrente, ma solo il 22 maggio, il giorno prima della comunicazione alle famiglie?

3) Perché nelle varie comunicazioni e riunioni , si è rimarcato il fatto che la decisione della sezione part time è stata assunta dalla sezione provinciale dell’Ufficio Scolastico, quando invece è a carico della Dirigente Scolastica?

4) È stato messo in opera il criterio stabilito il 30 aprile per l’individuazione degli alunni? Se sì, dove si può reperire la graduatoria? Se no, perché non si è dato seguito a quanto stabilito da un documento ufficiale come un verbale?”

“Certe – conclude la nota – che prima o poi qualcuno ci darà le risposte dovute, che sia la Dirigente Scolastica, che sia il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, che sia l’Ufficio Scolastico Provinciale, che sia l’Ufficio Scolastico Regionale, che sia la Regione, le famiglie degli iscritti alla Scuola Mirca Aldini non si fermano e chiedono a gran voce il ripristino della sezione a tempo pieno”.