I più letti: dalle curiosità ai fiori d’arancio

Si passa poi a un articolo che ha visto protagonisti quindici giovani in preda ad allucinazioni, confusione e comportamenti pericolosi. Chi credeva di vedere draghi, chi si muoveva per strada come se fosse su uno skateboard… anche se la tavola non c’era. Tutto perchè avevano mangiato una torta alla marijuana. La notizia ha interessato 5.786 lettori.