Ponte del Gatto, interruzione del servizio idrico

Tra martedì 10 e mercoledì 11 giugno, dalle ore 22 alle ore 6, Hera informa che sarà interrotta temporaneamente la distribuzione dell’acqua in alcune aree di Ponente e Zadina.

Questa interruzione, che interesserà la zona delimitata dal mare, dal canale, dalla linea ferroviaria e dal confine con Cervia, si rende necessaria per consentire alcuni lavori preparatori in vista della demolizione e ricostruzione del Ponte del Gatto, prevista a partire dall’autunno prossimo.

Hera dovrà quindi effettuare il sezionamento delle reti idriche presenti sul ponte e predisporre dei by-pass per garantire la continuità dei servizi di acquedotto e fognatura durante i lavori. Le operazioni verranno eseguite in orario notturno per minimizzare il disagio per le utenze.

Al ripristino del servizio, potrebbero verificarsi temporanei abbassamenti di pressione o alterazioni del colore dell’acqua. Questi fenomeni non compromettono la potabilità dell’acqua; in caso l’acqua appaia torbida, si consiglia di lasciarla scorrere per qualche minuto finché non tornerà limpida.