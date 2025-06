“Sarà un posto buono”, nuova apertura in via Mazzini

“Sarà un posto buono”, così Laura e Danilo raccontano la nuova avventura professionale che si sta concretizzando a Cesenatico.

E se il nome rimane top secret, ancora per pochi giorni, a breve aprirà in via Mazzini 2 (ex Piadineria dalla Titti) una nuova attività fatta “di cose buone, pasticceria artigianale, prodotti da forno, pane e brioches croccanti, prodotti del territorio, piadina, panini, insalate e cocktail. Un luogo che vuole accompagnare le persone durante tutta la giornata”. Un posto dove la velocità di tutti i giorni, rallenta.