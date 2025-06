Notte Rosa, inizia il conto alla rovescia

C’è un momento dell’anno in cui la Romagna si trasforma in uno stato d’animo: la Notte Rosa, è alla sua ventesima edizione.

Conto alla rovescia per la manifestazione che darà ufficialmente il via all’estate italiana, regalando una delle edizioni più intense, sorprendenti e poetiche di sempre. Dal 20 al 22 giugno, la costa e le colline vibrano insieme in un’unica grande festa, un’onda musicale e creativa che accende le emozioni, porta luce nei cuori, e fa della notte un tempo in cui tutto può accadere.

A rendere unica l’edizione 2025 sarà anche la coincidenza simbolica con il Solstizio d’estate: mai come quest’anno la Notte Rosa sarà la festa che apre ufficialmente la stagione estiva in Italia. Il claim ideato da Claudio Cecchetto “HIT’S Summer” lo sottolinea con forza: un gioco di parole tra i successi musicali (“hits”) e l’inizio esplosivo della stagione più attesa dell’anno.

Il bello della Notte Rosa è che non comincia mai all’improvviso. La sua magia inizia a sussurrare giorni prima, nelle piazze, tra le note, nei sorrisi di chi si prepara a viverla. La lunga estate della Romagna si prepara ad accendersi con le anteprime ufficiali!

-Il 19 giugno, Rimini si fa cuore pulsante della tradizione: in centro storico va in scena un abbraccio musicale tra generazioni. È il liscio, ballato sotto le stelle, che torna protagonista grazie all’Orchestra spettacolo Frank David. Ma non è solo musica: è un rito collettivo, è il popolo della Romagna che si ritrova nel ballo, nel tocco delle mani, nello sguardo che invita a danzare. Con “Rimini Folk”, Piazza Cavour si trasformerà in una grande balera sotto le stelle: un tuffo nella tradizione romagnola con il ballo liscio e le sue melodie intramontabili, per una serata all’insegna della convivialità e del ritmo della nostra terra. Anche Marebello celebra la Notte Rosa con un programma ricco di eventi per grandi e piccoli che prenderanno il via già il 19 giugno con la “Corrida” al parco Laureti per fare il pieno di risate. A Torre Pedrera un evento speciale pensato per le famiglie e i bambini: “La Notte Rosa dei Piccoli”, che si terrà il 19 giugno a partire dalle 21 in Piazza Sacchini. La Piazza diventerà un magico regno di divertimento con lo spettacolo interattivo di Bimbobell. Questo iconico e colorato personaggio porterà risate e gioia attraverso giochi, musica e divertimento, creando ricordi indimenticabili per tutta la famiglia. I bambini avranno l’opportunità unica di partecipare direttamente allo spettacolo, ballando e cantando insieme a Bimbobell, scatenandosi con un repertorio di brani divertenti, sia inediti che famosissimi, che faranno ballare proprio tutti, dai più piccoli ai più grandi che torneranno bambini per una sera, il tutto arricchito da tante attività, giochi e piccole sorprese che renderanno la serata ancora più speciale.

-A Montescudo – Monte Colombo, la piazza del Castello di Albereto si colora di musica e poesia con il concerto di Rimini Classica – Cristian Para Astor, dalle 20.30. Sempre il 19 giugno, a Novafeltria, riflettori puntati sul Belcanto con l’anteprima del Montefeltro Festival: giovani talenti del Conservatorio di Dublino porteranno in scena un concerto lirico di grande intensità emotiva, frutto del lavoro dell’Accademia Lirica Internazionale.

Proseguono intanto, fino al 19 giugno, le giornate dedicate ai più piccoli con “Notte Rosa Extra Time” a Bellaria-Igea Marina: serate di spettacoli di clown, magia, marionette e bolle giganti, oltre all’imperdibile mostra della città ecosostenibile di mattoncini LEGO al Palazzo del Turismo. Sempre a Bellaria, in piazza Marcianò, il 19 giugno da non perdere l’anteprima della Notte Rosa alla Cagnona: con “Balla e Sorridi” un evento revival che celebra la musica e lo stile intramontabile degli anni ’60. La Notte Rosa al Polo Est Village comincia già il 19 giugno alle 21.30 con l’appuntamento più caliente dell’estate, “Bailando on the Beach”: due piste, un’unica vibrazione di energia e ritmo.

– Dal 19 giugno torna il “Kids Family Festival”: un’esperienza gratuita di tre giorni che trasformerà piazzale Ceccarini, a Riccione, in un’arena esperienziale a cielo aperto, all’insegna del gioco, della scoperta e della crescita condivisa, con contenuti di alta qualità, tra spettacoli, laboratori, talk e attività pensate per coinvolgere famiglie e bambini di ogni età. Giovedì apertura dell’area con stand, laboratori e meet&greet con i personaggi più amati, accensione delle installazioni immersive del Winx Club. Alle 20:00, il talk “E voleremo sopra la paura” con Valentina Mastroianni (De Agostini). Alle 21:00, Paolo Ruffini porta in scena lo spettacolo “Presente”, un invito a vivere il qui e ora con leggerezza e profondità. Gran finale con il Fluo Family Party e la parata dei Costume Characters dalle 22:00.

-Infine, tra gli eventi più magici, dal 19 al 23 giugno torna La Notte delle Streghe a San Giovanni in Marignano: un viaggio tra mistero, arte e suggestione, che ogni anno incanta migliaia di visitatori con spettacoli itineranti, mercatini, performance e atmosfere da fiaba.

-Per gli amanti della natura e delle tradizioni, il 19 giugno a Cervia è in programma una passeggiata alla Salina Camillone, antica Salina in cui il sale viene raccolto a mano, attraverso gli strumenti e i metodi utilizzati dagli antichi salinari. Al Magazzino del Sale di Cervia, prosegue al MAGMA fino al 22 giugno la mostra d’arte contemporanea Endless Summer: otto curatrici e curatori hanno invitato degli artisti e artiste visive a riflettere sul tema dell’estate.

-A Ferrara, fino al 22 giugno, si tiene “La Giostra del Borgo”: un’occasione unica per passeggiare attraverso una cittadella medievale facendo un salto nel passato, condividendo la vita dell’accampamento degli armati e gli allenamenti degli arcieri con l’arco storico, godendo di spettacoli di teatro e musica nello spazio dell’Arena, di suggestivi numeri di fuoco o per partecipare a conferenze e dibattiti. Per i più golosi, c’è anche “Arrosticini nel Chiostro”, la manifestazione organizzata ogni anno dalla Contrada Rione San Paolo. Inoltre, prosegue fino al 22 giugno un evento all’insegna della cultura Pop presso l’Acquedotto di Piazzale XXV Maggio. Arcade, giochi da tavolo, sfilate fantasy, steam punk, cosplay, pin-up, musica, concerti dal vivo, aree ristorazione e tanto altro. L’ Acquedotto monumentale si veste di rosa, in occasione delle serate 20, 21, 22 giugno, con illuminazione permanente in rosa del monumento.