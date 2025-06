Hera, pulizie dopo la kermesse in Rosa

Tempo di bilanci conclusa la Notte Rosa: 56 operatori per ripulire i tre Comuni costieri e 85 contenitori in più per gli eventi.

Da questa mattina presto vie, piazze e spiagge perfettamente pulite e servizi svolti regolarmente. Sono state ultimate, infatti, nelle primissime ore del mattino di oggi, lunedì 23 giugno, le pulizie straordinarie iniziate sabato mattina e domenica mattina dagli addetti di Hera, Consorzio CFA e Ciclat dopo il lungo Week End della Notte Rosa del 20, 21 e 22 giugno a Cesenatico, Gatteo a Mare e San Mauro a Mare.

Per il decoro della costa cesenate 56 addetti Hera

Per garantire la corretta gestione dei servizi di svuotamento dei contenitori stradali e delle aree porta a porta, in tutto il territorio costiero cesenate si è riusciti a garantire, grazie alle attività di spazzamento e pulizia dell’arenile e alla vagliatura delle spiagge libere con speciali attrezzature, il decoro delle città in seguito ai festeggiamenti della Notte Rosa grazie al coinvolgimento di 56 persone al giorno, per la gestione dell’ordinario e dello straordinario derivante dall’evento. Nello specifico sono stati impiegati: 4 coordinatori, 5 spazzatrici affiancate da 20 23 operatori manuali a supporto (muniti di 23 mezzi tra porter e daily), 13 compattatori e 11 operatori dedicati alla pulizia manuale delle spiagge libere. Sono sati inoltre consegnati oltre 85 contenitori aggiuntivi per le varie iniziative in programma.