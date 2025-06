Uccisa dalla ruspa in spiaggia: arrestato l’autista

Procedendo in retromarcia a velocità sostenuta, l’uomo avrebbe raggiunto la zona di uno stabilimento balneare al di fuori dell’area in cui era autorizzato a operare.

Secondo le indagini, avrebbe omesso le necessarie misure organizzative e precauzioni per prevenire il rischio di investire i bagnanti, senza verificare l’eventuale presenza di persone. Infine avrebbe eseguito un’improvvisa manovra di inversione verso il mare, travolgendo e uccidendo la turista.

Il provvedimento di custodia cautelare è stato richiesto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, sulla base dei risultati delle indagini condotte dai reparti competenti, ancora in corso sotto la direzione della Procura. Il 54enne è stato trasferito al carcere di Ravenna, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

Nelle scorse settimane era già emerso che l’uomo si trovava alla guida della ruspa pur avendo la patente revocata, in seguito a una condanna a due anni e sei mesi per omicidio stradale. Nel marzo 2022, infatti, aveva investito e ucciso un pedone di 83 anni appena uscito dalla chiesa di Santo Stefano di Pisignano mentre guidava un furgone, risultando positivo alla cocaina. Inoltre, alla fine del 2019, il54enne – fino ad allora incensurato – era stato arrestato dalla Questura di Forlì a Vecchiazzano per resistenza a pubblico ufficiale, e in quell’occasione trovato in possesso di quattro ovuli di cocaina.