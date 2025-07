Il Teatro di Cesenatico compie 160 anni

Negli anni ha ospitato musicisti, attori di primo piano, ha dato vita a commedie, tragedie e musical. Oggi è in un rapporto simbiotico con la città che è sempre attenta a recepire le novità in cartellone. E l’occasione permette di svelare un piccolo aneddoto che si perde nel mito. Anni fa ospitò un incredibile concerto di Tony Hadley, frontman degli Spandau Ballet. Il cantante, un big intergenerazionale che ha condiviso il palco, tra gli altri, anche con Freddy Mercury, sfrutto il camerino per farsi una doccia prima dello spettacolo. E come chiunque farebbe, ha pensato di cantare le proprie canzoni per poi presentarsi puntuale sul palco alle 21. Da lì ne è scaturito un live memorabile di due ore con il pubblico in piedi e in visibilio.

Tanti auguri teatro e chissà cosa ti aspetta per il futuro.