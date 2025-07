Un altro successo per i concerti all’alba a Cesenatico

Il popolo di albisti affezionati dei concerti all’alba di Cesenatico è in continua crescita. Ad ogni appuntamento centinaia di persone si radunano sul litorale per assistere allo spettacolo dell’alba che fa da cornice ai gruppi musicali che danno vita alla propria esibizione sul palco più naturale che c’è. La sabbia. E tutto ciò alle sei del mattino quando gli ampli si accendono. Un servizio possibile grazie ai tecnici al lavoro durante la notte per permettere il corretto svolgimento dei concerti in un ambiente tutt’altro che comodo.