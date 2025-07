Estate in riviera: la panoramica dei bagnini

E i prezzi della spiaggia? Potrebbero essere un deterrente per i consumatori? “In spiaggia gli aumenti sono nulli o veramente bassi. I prezzi in generale lo sono e lo vediamo andando a fare la spesa. Consideriamo che la minor disponibilità di personale – è cambiato il mercato del lavoro -, fa sì che oggi ci troviamo quasi all’opposto della situazione che si verificava nel passato ovvero il personale, difficile da reclutare, ha degli stipendi diversi da prima. L’imprenditore quindi si trova a spendere di più sia nella spesa alimentare che nel personale. In spiaggia, come si diceva, i prezzi non sono aumentati di molto; storicamente applichiamo prezzi più bassi dei competitor quindi è quasi come se noi stessi avessimo meno fiducia nel nostro prodotto”, continua Battistoni.

Trovandoci a ridosso di agosto, chiediamo quale sia la previsione per il mese a venire: “Le previsioni per agosto sono buone, tuttavia non hai grandi margini di miglioramento. Si spera nel bel tempo dunque, anche per settembre”, conclude il presidente.