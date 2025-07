Delfino morto spiaggiato a riva

Il tursiope si trova nei pressi del Bagno Tropical a Levante e la guardia Costiera è già stata messa al corrente. Al momento non è possibile dire con certezza le cause del decesso che potrebbero essere anche per vecchiaia. Sul posto è stato chiamato un esperto e la Fondazione Cetacea di Riccione si sta organizzando per raggiungere quella fetta di litorale di Cesenatico. Con molta probabilità sarà recuperato da un mezzo e da personale comunale dopo gli accertamenti di un veterinario.

Nel corso della giornata è stato possibile descrivere con più certezza l’esemplare. È di specie Tursiope trocatus, si tratta di un maschio adulto di circa 15 anni e non è deceduto per ferite inferte da terzi. Pare che non sarà fatta autopsia quindi non sarà possibile dire con certezza se ha deglutito plastica o ami che lo hanno ucciso. La morte, secondo un primo accertamento, dovrebbe risalire a meno di 4 giorni fa.