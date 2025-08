“Caccia” alla barca storica in foto

Ma la ricerca di Michela non è conclusa, anzi è appena iniziata. Così sui social ha provato a rintracciare il peschereccio di cui riportiamo un ingrandimento in cui si legge parzialmente il nome. Pare essere un “Romagna VI” ma non vi è certezza di ciò. Si chiede quindi agli esperti di storia, di porti e di Cesenatico se è possibile rintracciare il nome della barca senza dubbi anche per ricostruire eventualmente la storia dell’imbarcazione, dell’equipaggio e del comandante.