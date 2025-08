Sedicinodi e l’aperipiada ai 30 all’ora per godersi la vita

Fin dalle prime ore del mattino ad accogliere gli avventori è il profumo fragrante di pane, spianate e paste artigianali grazie alla collaborazione con il forno “Pane e Pasticci” di Borghi. Durante la giornata spazio poi alla mitica piadina romagnola che ha fatto la storica fortuna del locale: la ricetta originale, leggermente rivisitata in chiave personale e farcita con ingredienti di prima qualità provenienti dal territorio, unisce a un gusto eccellente una grande digeribilità. All’ora di pranzo in questi giorni d’estate si aggiungono insalate, prosciutto e melone, bufala e affettati e altre proposte fresche e appetitose, “calibrate” sul momento in base ai gusti e alle richieste degli ospiti. “E’ un po’ come andare a casa della mamma, dove ogni giorno chiedi cosa c’è da mangiare e ti godi i tuoi sapori preferiti” spiega Laura.

Dal pomeriggio fino a sera dietro al bancone arrivano Lorenzo e Alison, figli poco più che maggiorenni rispettivamente di Laura e Danilo. La musica di sottofondo cambia e sul bancone fanno capolino cocktail e aperitivi, un momento speciale della giornata che da settembre si arricchirà con speciali “aperipiada” in cui piadine artigianali saranno abbinate a cocktail d’autore in un gioco di affinità di profumi e sapori che si svilupperà durante i mesi autunnali e invernali.

Il nome originale del locale nasce da un’intuizione condivisa da Laura e Danilo al termine di un corso di formazione per barman sostenibile. “Ci siamo fatti ispirare dai nodi marinari” racconta Laura. “I sedici nodi sono i trenta all’ora, la velocità giusta per godersi la vita e osservare bene le cose e le persone. In più i nodi richiamano il legame con il territorio, quello tra noi e le nostre famiglie e quello con i clienti che da tanti anni visitano questo posto.”

E, a proposito di legami con il territorio, all’interno del locale è stata allestita una piccola esposizione di prodotti selezionati: un miele, un gin, un vino e altre eccellenze scelte per la somministrazione ma anche per la vendita diretta, un modo concreto per dar voce a storie e “chicche” locali, creare dal basso una rete di collaborazioni e contribuire a diffondere un consumo consapevole.