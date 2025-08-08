Trovate due tartarughe in spiaggia a Cesenatico
Trovate due tartarughe in spiaggia a Cesenatico

Due tartarughe prive di vita sono state rinvenute sul litorale di Cesenatico. Una in corrispondenza del Bagno Tropical nella zona di levante e una a Villamarina in acqua, nella zona del pontile della motonave al confine con Gatteo.

Quella in foto è un esemplare di Caretta caretta e probabilmente anche la seconda essendo le più comuni. Dovrebbero essere decedute giorni fa, al momento non è possibile stabilire le cause. Va però richiamato il grido di allarme di Fondazione Cetacea che abbiamo riportato nei giorni scorsi e che è possibile trovare qui.

