Trovate due tartarughe in spiaggia a Cesenatico

Due tartarughe prive di vita sono state rinvenute sul litorale di Cesenatico. Una in corrispondenza del Bagno Tropical nella zona di levante e una a Villamarina in acqua, nella zona del pontile della motonave al confine con Gatteo.
Quella in foto è un esemplare di Caretta caretta e probabilmente anche la seconda essendo le più comuni. Dovrebbero essere decedute giorni fa, al momento non è possibile stabilire le cause. Va però richiamato il grido di allarme di Fondazione Cetacea che abbiamo riportato nei giorni scorsi e che è possibile trovare qui.