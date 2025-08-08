Vandali contro le barche storiche messi in fuga

Il caso ha voluto che una radiomobile dei carabinieri passasse da quel tratto del centro. I militari hanno notato che quelle persone si muovevano con gesti che non erano quelli tipici di chi è pratico di vele, nodi e cime. L’ora inoltre non era quella solita in cui i marinai di mettono al timone. Sono intervenuti e è bastato accendere i lampeggianti per mettere in fuga i due giovani che non avevano trovato altri svaghi se non quello di far danni.