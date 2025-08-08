Vandali contro le barche storiche messi in fuga

Qualche mattina fa, di buon ora, un paio di ragazzi stavano armeggiando in malo modo le cime, e non solo, delle barche antiche che sono attraccate sulla banchina del molo di levante.
Un gesto inutile che poteva recare danni a una delle attrazioni tipiche di Cesenatico. E non è un caso isolato visto che anni fa alcuni avevano lasciato gli ormeggi di imbarcazioni storiche con il rischio di rovinarle irreparabilmente.
Il caso ha voluto che una radiomobile dei carabinieri passasse da quel tratto del centro. I militari hanno notato che quelle persone si muovevano con gesti che non erano quelli tipici di chi è pratico di vele, nodi e cime. L’ora inoltre non era quella solita in cui i marinai di mettono al timone. Sono intervenuti e è bastato accendere i lampeggianti per mettere in fuga i due giovani che non avevano trovato altri svaghi se non quello di far danni.