I più letti: cronaca, tradizione e curiosità

Cesenatico in 7 giorni: eventi, curiosità e il meglio della settimana… ecco le notizie più lette dai lettori di Living.

La notizia più letta della settimana è stata la tromba d’aria marina – con relativa foto – immortalata da un nostro lettore nel tratto di mare antistante piazza Andrea Costa. L’articolo ha raggiunto 16.990 visualizzazioni.

tromba d'aria
Poi si passa alla cronaca con un’operazione del Presidio di Polizia di Cesenatico e della Polizia Locale di Cesenatico che hanno fatto visita ad un laboratorio/tomaificio nell’entroterra di Cesenatico, per verificare la regolarità dell’attività lavorativa. La notizia ha interessato 11.066 lettori.

polizia

La Festa di Garibaldi e lo spettacolo pirotecnico, si sa, attirano sempre l’attenzione. Così la notizia della conferma, nonostante il maltempo, dei fuochi d’artificio in programma domenica 3 agosto, ha registrato 10.960 lettori. Pari merito con la vittoria del Palio della Cuccagna di Matteo Bisacchi.

cuccagna 2025

Infine una notizia di cronaca con lo scontro tra un’auto e una moto in via San Pellegrino, nel quale si è ferito gravemente un 16enne. L’articolo è stato letto da 6.661 lettori.

incidente via san pellegrino

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

