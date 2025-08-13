Nuovo Ponte del Gatto: sta per partire la gara d’appalto

Tutta la macchina comunale è all’opera per la realizzazione del nuovo Ponte del Gatto, uno degli snodi cittadini più importanti che dovrà essere demolito e completamente ricostruito per motivi di sicurezza a settantanni dalla sua costruzione. In questi giorni si è conclusa la complessa conferenza dei servizi ed è stato completato il progetto esecutivo su cui mancano solo piccole revisioni di dettaglio; contestualmente gli uffici stanno già predisponendo tutto il necessario per far partire la gara d’appalto che si concluderà nel mese di ottobre con la contrattualizzazione della ditta incaricata per eseguire i lavori.

Le tappe.

L’amministrazione comunale ha fatto partire nel 2018 verifiche strutturali su tutti i ponti del territorio – demolizione e ricostruzione del ponte di viale Roma, demolizione e ricostruzione del ponte di via Ferrara e demolizione e ricostruzione del ponte di via Vetreto già concluse, avvio della demolizione e ricostruzione del Ponte di via Fenili a Sala nel 2026 – concentrandosi anche sul Ponte del Gatto.

Visto lo stato del manufatto e le criticità emerse, nel 2023 si è dovuto intervenire con importanti modifiche alla viabilità al fine di ridurre il carico sulla strada per garantire la sicurezza della cittadinanza. Nel dicembre del 2024 è stato presentato il progetto di fattibilità tecnico-economica realizzato Binini Partners, realtà di grande prestigio che arriva da Reggio-Emilia e che a Cesenatico in passato aveva già realizzato il progetto delle Porte Vinciane, piazza Spose dei Marinai e la passeggiata del porto canale. Il completamento di questo primo passo ha permesso di aprire la conferenza dei servizi appena conclusa. L’investimento per la demolizione e ricostruzione del ponte sarà di 2.100.000 di euro interamente coperti da fondi comunali.