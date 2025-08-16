“Camping” abusivo in spiaggia sgomberato dalla polizia

Gli uomini in divisa dei due Corpi, con calma e professionalità, hanno spiegato ai componenti del gruppo che non erano quelle le modalità per approcciarsi a trascorrere una giornata al mare quindi, gli stessi, pur contrariati dall’insolita sveglia, sotto la supervisione delle divise, hanno iniziato di buona lena a smontare le tende, a raccogliere i cartoni gettandoli nei bidoni nell’immondizia e a ripristinare al meglio i luoghi interessati, ripristinandone il decoro.

I villeggianti, che hanno richiesto l’intervento, non hanno fatto mancare di rivolgere agli agenti note di apprezzamento per la solerzia dimostrata nel risolvere la problematica e riportare tutto alla normalità.

I tre adulti della comitiva sono stati compiutamente identificati e sono risultati conosciuti alle Forze di Polizie; per uno dei tre, un uomo nato nel vicentino, 34enne pregiudicato per reati contro il patrimonio, è risultato avere a carico da notificare un provvedimento di cumulo pene emesso dell’autorità giudiziaria di Bologna a seguito di una serie di condanne patite per reati contro il patrimonio, con una pena al momento sospesa.

Al termine delle formalità di rito lo stesso, con tutta la sua famiglia, ha lasciato Cesenatico.

Da segnalare che anche la sera precedente c’era stato un tentativo di insediamento di un altro gruppo di nomadi più consistente, questa volta nella spiaggia libera a ridosso di Piazza Spose dei Marinai, costituito anche qui da soggetti con numerosi precedenti penali. In questo caso, però, le volanti del Presidio di Polizia di Cesenatico, che stavano transitando in quel luogo per effettuare alcuni controlli, li hanno intercettati mentre ancora stavano iniziando a stendere le loro cose, e sono riusciti a desistere dal loro intento e li hanno immediatamente allontanati.