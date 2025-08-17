Sicurezza Sala: “Ecco tutti gli investimenti sul quartiere”

“Non è tutto quel che si dice – esordisce Spinelli – Credo che il Comune di Cesenatico abbia investito molto sul forese, negli ultimi anni, anche in collaborazione con il Comitato di Zona. Ci sono ancora tante cose da fare e andiamo avanti proseguendo con una logica, infatti ci siamo dati delle priorità e le stiamo mantenendo tutte”.
- Scuola primaria Sala 1 milione
- Ciclovia Pisciatello 1 milione (il 50% con fondi del Comune e il 50% della Regione)
- Rotonda 500mila euro (50% il Comune e 50% la Provincia)
- Illuminazione via Vetreto 150mila euro (progetto in programma a settembre)
- Cimitero 80mila euro
- Ciclovia Rigossa 150mila euro (progetto in programma nel 2026)
- Ponte via Fenili 700mila euro
- Ponte via Vetreto 75mila euro
- Dossi in via Campone Sala 50mila euro
- Manutenzioni stradali circa 150mila euro (via Fenili, via Vetreto, vicinale via Campone Sala, via Campone Sala dalla rotonda della tabaccheria alla rotonda di via Vetreto, zona artigianale) e video sorveglianza
“Si tratta – conclude Spinelli – di un investimento totale di circa 3.105.000 euro e sono tutte opere che verranno terminate in breve tempo. Senza contare, purtroppo, le spese straordinarie dovute all’alluvione, quando il Comune ha investito tante risorse e anche queste fanno parte della messa in sicurezza dei cittadini”.