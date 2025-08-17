Sicurezza Sala: “Ecco tutti gli investimenti sul quartiere”
Sicurezza Sala: “Ecco tutti gli investimenti sul quartiere”

Immediata la risposta del consigliere comunale del Pd, William Spinelli, alla denuncia del cittadino, scritta sui social, riguardo alla sicurezza di via Campone Sala.

“Non è tutto quel che si dice – esordisce Spinelli – Credo che il Comune di Cesenatico abbia investito molto sul forese, negli ultimi anni, anche in collaborazione con il Comitato di Zona. Ci sono ancora tante cose da fare e andiamo avanti proseguendo con una logica, infatti ci siamo dati delle priorità e le stiamo mantenendo tutte”.

via campone sala
Ed ecco la lista degli investimenti sul quartiere di Sala, che il consigliere Spinelli elenca:
  • Scuola primaria Sala 1 milione
  • Ciclovia Pisciatello 1 milione (il 50% con fondi del Comune e il 50% della Regione)
  • Rotonda 500mila euro (50% il Comune e 50% la Provincia)
  • Illuminazione via Vetreto 150mila euro (progetto in programma a settembre)
  • Cimitero 80mila euro
  • Ciclovia Rigossa 150mila euro (progetto in programma nel 2026)
  • Ponte via Fenili 700mila euro
  • Ponte via Vetreto 75mila euro
  • Dossi in via Campone Sala 50mila euro
  • Manutenzioni stradali circa 150mila euro (via Fenili, via Vetreto, vicinale via Campone Sala, via Campone Sala dalla rotonda della tabaccheria alla rotonda di via Vetreto, zona artigianale) e video sorveglianza

“Si tratta – conclude Spinelli – di un investimento totale di circa 3.105.000 euro e sono tutte opere che verranno terminate in breve tempo. Senza contare, purtroppo, le spese straordinarie dovute all’alluvione, quando il Comune ha investito tante risorse e anche queste fanno parte della messa in sicurezza dei cittadini”.

