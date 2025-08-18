Ancora tartarughe in difficoltà soccorse a Cesenatico

Ancora una tartaruga in difficoltà soccorsa sulla spiaggia di Cesenatico. L’ultimo episodio è di questa sera, a levante, nei pressi del Bagno Venezia. A differenza di quella di ieri, la nuova arrivata era più vispa e più adulta. Nonostante ciò al personale del salvamento che l’ha recuperata è parsa affaticata. Sul posto si è recata anche la guardia Costiera e Fondazione Cetacea per le cure del caso presso l’Ospedale delle Tartarughe di Riccione.
Appena finito di scrivere l’articolo ci hanno segnalato un’altra tartaruga recuperata a Ponente in prossimità del bagno 89.
Al momento non ci sono informazioni certe sullo stato di salute delle Caretta caretta. Una mente non esperta però si interroga sulla successione di rinvenimenti di tartarughe che si sono susseguite ultimamente. Quest’ultima è la sesta in poco più di una settimana. Probabilmente sono state trascinate verso riva dalle correnti più forte degli ultimi giorni? Ancora è presto per dirlo.
Intanto anche Fondazione Cetacea segnala che la frequenza dei recuperi non è normale e che per Cesenatico è la prima volta.