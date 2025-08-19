Cannucceto in Festa 2025: raccolti 1000 euro per Giada

Nonostante le condizioni meteo avverse, l’edizione 2025 di Cannucceto in Festa si è rivelata un grande successo di partecipazione e solidarietà. La comunità ha risposto con entusiasmo all’iniziativa organizzata dal Comitato di Zona di Cannucceto, trasformando anche le serate segnate dalla pioggia in momenti di incontro, musica e convivialità.
Grazie alla generosità di tutti, nei giorni scorsi il ricavato di 1.000 euro è stato consegnato, tramite l’associazione no profit “Chi Burdel”, a Giada, una ragazza di 26 anni di Cesenatico affetta da una grave disabilità. La donazione consentirà a Giada di proseguire le terapie che le stanno portando importanti benefici e significativi progressi.
“Siamo orgogliosi della risposta del quartiere e della solidarietà dimostrata – sottolinea il Comitato – La festa non è solo divertimento e buon cibo, ma soprattutto un’occasione per sostenere chi ha bisogno e rafforzare il senso di comunità”.
Il Comitato ringrazia di cuore i volontari e tutti gli sponsor che hanno reso possibile l’organizzazione della festa e, in particolare, “La Piadina di Lorenzo” della famiglia Vincenzi per il prezioso sostegno.
L’appuntamento è ora al prossimo anno, con l’obiettivo di rendere Cannucceto in Festa sempre più un simbolo di comunità, solidarietà e partecipazione.