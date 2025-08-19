Cannucceto in Festa 2025: raccolti 1000 euro per Giada

“Siamo orgogliosi della risposta del quartiere e della solidarietà dimostrata – sottolinea il Comitato – La festa non è solo divertimento e buon cibo, ma soprattutto un’occasione per sostenere chi ha bisogno e rafforzare il senso di comunità”.

Il Comitato ringrazia di cuore i volontari e tutti gli sponsor che hanno reso possibile l’organizzazione della festa e, in particolare, “La Piadina di Lorenzo” della famiglia Vincenzi per il prezioso sostegno.

L’appuntamento è ora al prossimo anno, con l’obiettivo di rendere Cannucceto in Festa sempre più un simbolo di comunità, solidarietà e partecipazione.