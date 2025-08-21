Maltempo: la disavventura di un cittadino

“Sotto il diluvio universale, sono capitato in questo sottopassaggio – scrive il cittadino sui social – La macchina che mi precedeva è entrata senza problemi, mentre la mia, appena toccata l’acqua, si è spenta, lasciandomi a piedi. Io e il mio amico siamo dovuti scendere e spingere la macchina fino a una zona sicura. Ad ora la macchina non si accende, e questo comporta sicuro una spesa folle per riparla. Per quanto mi riguarda, è una vergogna che questo sottopassaggio si allaghi ogni volta che piove. Spero vivamente che venga risolta la situazione al più presto”.

Il sottopasso è quello di Pinarella, a poca distanza da Cesenatico. Abbiamo deciso di pubblicare l’immagine per ricordare che in casi di allerta meteo, o di pioggia incessante e insistente è meglio evitare i sottopassi e perché quel tratto di strada potrebbe essere usato da cittadini e turisti per raggiungere o lasciare Cesenatico.