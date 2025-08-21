Maltempo: la disavventura di un cittadino
News

Maltempo: la disavventura di un cittadino

By 21 Agosto 2025 No Comments

Disavventura per un cittadino di Cesenatico, durante il maltempo di ieri sera (mercoledì 20 agosto).

maltempo
Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

“Sotto il diluvio universale, sono capitato in questo sottopassaggio – scrive il cittadino sui social – La macchina che mi precedeva è entrata senza problemi, mentre la mia, appena toccata l’acqua, si è spenta, lasciandomi a piedi. Io e il mio amico siamo dovuti scendere e spingere la macchina fino a una zona sicura. Ad ora la macchina non si accende, e questo comporta sicuro una spesa folle per riparla. Per quanto mi riguarda, è una vergogna che questo sottopassaggio si allaghi ogni volta che piove. Spero vivamente che venga risolta la situazione al più presto”.

Il sottopasso è quello di Pinarella, a poca distanza da Cesenatico. Abbiamo deciso di pubblicare l’immagine per ricordare che in casi di allerta meteo, o di pioggia incessante e insistente è meglio evitare i sottopassi e perché quel tratto di strada potrebbe essere usato da cittadini e turisti per raggiungere o lasciare Cesenatico.

Tags:

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

Inviando questo modulo acconsenti al trattamento dei dati secondo le vigenti norme di Privacy e diritto di autore. Per maggiori informazioni vai alla pagina Privacy e Cookie.

Leave a Reply