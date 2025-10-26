Ponte del Gatto: parte il cantiere, ecco la nuova viabilità

Viabilità e tempi del cantiere

Come sarà la nuova viabilità con l’apertura del cantiere? Quelle che scriviamo sono le prime ipotesi trapelate che siamo in grado di fornirvi. Viale Cecchini, nel tratto di strada interessato dai lavori, rimarrà transitabile come ora, in direzione Ravenna-Rimini, per entrare su via Cesenatico, mentre verrà chiusa in direzione Rimini-Ravenna. Questo significa che per arrivare a Ponente, dal centro di Cesenatico, si dovrà percorrere la Statale Adriatica e uscire a Zadina. Pedoni e bici invece potranno transitare su via Mazzini in entrambi i sensi di marcia per spostarsi da una parte all’altra della città. Mezzi di soccorso, moto e scooter invece dovranno transitare per la Statale per passare da Levante a Ponente. Ricordiamo infatti che la via Mazzini è a senso unico (da Ravenna a Rimini).

Durata dei lavori

Durante i lavori, i gestori delle varie reti collaboreranno per spostare temporaneamente i propri impianti e poi reinstallarli al termine dell’opera. Il cantiere del nuovo Ponte del Gatto avrà una durata stimata di circa dieci mesi, con la possibilità di riduzione in base alle offerte delle ditte appaltatrici.

Con la fine dei lavori, la viabilità in entrata e in uscita da Cesenatico sarà completamente ripristinata. Particolare attenzione sarà riservata al transito dei mezzi pesanti, per garantire la durata e la sicurezza del nuovo ponte nel tempo.