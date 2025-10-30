“Ponte del Gatto non può dividere Cesenatico”, ecco una proposta alternativa

L’ipotesi alternativa

Al momento l’ingresso principale, quello appunto del Ponte del Gatto, è chiuso. È possibile solo l’uscita da Cesenatico per chi proviene dalla stazione. L’ipotesi è quella di invertire l’ordine. Accesso dal prolungamento di via Cesenatico, dove c’è il passaggio a livello. Perno della viabilità diventa la via Saffi/Mazzini che, per il tempo del cantiere, almeno 10 mesi, dovrebbe tornare a doppio senso di marcia. Come era un tempo.

Questo permetterebbe un collegamento più comodo e diretto tra le due macro aree di Cesenatico separate dal porto canale. Per far ciò, si andrebbero a perdere i parcheggi sulla via per alcuni mesi. “In questo modo Cesenatico – spiega Filippo Magnani – avrebbe un ingresso in più per portare persone in città quando c’è maggiore affluenza senza tagliare fuori ponente”.

L’idea su cui si muove l’ipotesi del giovane imprenditore è quella di favorire l’accesso alla città che così sarebbe più comodo e diretto. Per uscire invece si può continuare a usare Viale Trento o l’uscita di Ponente.