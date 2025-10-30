Protezione Civile, approvato nuovo Piano per gestire le emergenze

La Regione Emilia-Romagna ha approvato il nuovo Piano provinciale e di ambito di protezione civile di Forlì-Cesena, uno strumento che aggiorna e integra la pianificazione territoriale per la gestione delle emergenze e la prevenzione dei rischi naturali. Un documento strategico che definisce scenari, modelli di intervento e procedure operative per migliorare il coordinamento tra istituzioni, Enti locali e volontariato, con un’attenzione particolare alle persone in condizioni di fragilità.

“Un passo avanti importante per la sicurezza delle persone e la capacità dei territori di reagire alle crisi. La prevenzione è il cuore della nostra politica: significa conoscenza, formazione, innovazione e una rete di collaborazione tra istituzioni, Enti locali e volontariato che rende la Romagna più forte e più pronta ad affrontare le sfide del futuro” – chiosa Francesca Lucchi.