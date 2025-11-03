A Cesenatico si respira già aria di Natale con le luminarie sulle barche storiche

La stella cometa

In mattinata sono saliti a bordo del Giovanni Pascoli dove hanno accuratamente posizionato la stella cometa sull’albero maestro. Un lavoro per il quale si è reso necessario anche il braccio meccanico a terra.

Hanno allestito le luminarie nelle imbarcazioni sia della sezione a terra che del Barchet e del bragozzo che escono in mare. Successivamente proseguiranno con le luminarie posizionate sulla coperta che illumineranno le statue una volta collocate a borso