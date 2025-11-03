A Cesenatico si respira già aria di Natale con le luminarie sulle barche storiche

Cesenatico pronta a cambiare veste
Cesenatico si prepara all’atmosfera natalizia. Luci, colori, profumi saranno i protagonisti del prossimo periodo di feste della città. Sul canale sono nel vivo i lavori conclusivi della sagra del Pesce fa festa che si è appena conclusa. Intanto Maurizio e Antonio hanno già iniziato gli allestimenti delle luminarie nelle imbarcazioni storiche del Museo.
La stella cometa
In mattinata sono saliti a bordo del Giovanni Pascoli dove hanno accuratamente posizionato la stella cometa sull’albero maestro. Un lavoro per il quale si è reso necessario anche il braccio meccanico a terra.
Hanno allestito le luminarie nelle imbarcazioni sia della sezione a terra che del Barchet e del bragozzo che escono in mare. Successivamente proseguiranno con le luminarie posizionate sulla coperta che illumineranno le statue una volta collocate a borso
Inaugurazione del Presepe
Il Presepe della Marineria, unico nel suo genere e un’indiscussa attrazione sarà illuminato per la prima volta il 30 novembre. L’evento richiama sempre centinaia di turisti che condividono per un pomeriggio l’incontro della tradizione natalizia con quella della Marineria.
Pista del ghiaccio
Le festività quest’anno potranno contare su un’attrazione in più: la pista del ghiaccio a pochi passi proprio dal porto canale, in largo San Giacomo. Potete trovare maggiori informazioni qui a questo link.