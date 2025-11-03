Neonato abbandonato: i servizi sociali chiariscono

In dettaglio, il caso era seguito dagli assistenti sociali dell’area Disabili dal mese di giugno 2025, in stretto coordinamento con la Tutela Minori, il Consultorio familiare e con le strutture sanitarie competenti. La donna era stata inserita nel protocollo dedicato alle maternità difficili, e veniva trattata come donna intenzionata a partorire in anonimato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Nel corso dei mesi, gli operatori sociali e sanitari hanno più volte incontrato la donna, mettendola al corrente sulle possibilità di sostegno e accoglienza disponibili. Nonostante questa presenza assidua, la donna ha rifiutato la presa in carico da parte dei servizi sociali, mantenendo, al tempo stesso, la propria scelta di partorire in anonimato. Anche i tentativi del consultorio di stabilire un contatto continuativo con la donna e con il suo compagno non hanno avuto esito positivo.

Parallelamente a questo lavoro, i parenti della donna avevano informato lo Sportello Sociale di non essere intenzionati ad occuparsi del bambino. A questo punto i Servizi Sociali, nell’ambito delle proprie competenze, hanno garantito tramite l’Area Disabili tutti gli accompagnamenti alle visite sanitarie, non potendo però intervenire con modalità coercitive.